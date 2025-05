‘Santa’: il Tozzi pensiero “Cementificazione dei litorali, il mare si vendica”

Mario Tozzi è famoso per molte cose, ma soprattutto per due caratteristiche: 1) sa comunicare la scienza in modo semplice e coinvolgente, mettendo tutti a loro agio; 2) in nome della scienza e della relativa verità scientifica, non fa sconti a nessuno: anche se questo comporta il pestare i piedi a qualcuno che non vorrebbe sentirsi dire certe cose. Nel suo intervento di apertura de IlMare Festival, alle 17 di venerdì 9 maggio, il divulgatore scientifico televisivo (e soprattutto Primo Ricercatore del CNR) è partito dagli organismi unicellulari primordiali ed è finito con mettere il dito su alcuni nervi scoperti dalle nostre parti: le alluvioni provocate dalla cattiva gestione dei corsi d’acqua e le mareggiate distruttive provocate da lavori inappropriati sui litorali. Fenomeni che nella Liguria di Levante si conoscono fin troppo bene.

Nell’evento di apertura del Festival, il sindaco Caversazio ha messo in evidenza il fatto che la manifestazione organizzata dalla società Frame di Danco Singer è riuscita a condensare 27 eventi in tre giorni. “IlMare Festival – ha detto – vuole diventare il punto di riferimento del dibattito sul mare in Italia e non solo”.

