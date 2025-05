Seconda Categoria “B”, la Nolese sfida la Priamar in occasione della semifinale playoff. Cavaliere: “Noi con un solo risultato a disposizione, ci proveremo”

Noli. Adrenalina pura. Domani pomeriggio, presso il campo sportivo “Felice Levratto” di Savona (località Zinola), Priamar Liguria e Nolese si sfideranno in occasione della semifinale playoff del girone “B” del campionato di Seconda Categoria. Rossoblù e biancorossi si preparano dunque a fronteggiarsi per la terza volta in stagione: durante la regular season, nel girone d’andata a vincere fu la squadra di mister Mario Cella con il risultato di 2 a 0. Al ritorno invece è bastata una rete di Debenedetti per indirizzare la sfida in favore della compagine guidata da mister Luigi Cavaliere.

Ora la Nolese sarà chiamata a gettare il cuore oltre l’ostacolo per tentare di regalare ai propri tifosi una soddisfazione unica. “Penso che sarà una partita difficile per tutte e due le squadre – osserva il tecnico dei biancorossi Luigi Cavaliere – perchè si affrontano la terza e la quarta forza del campionato. La gara sarà aperta a qualsiasi tipo di epilogo, penso che gli episodi saranno decisivi”.

