Stroppa: “L’espulsione ci ha fatto soffrire più di quanto avevamo fatto fin lì”

“Questa partita è stata gestita con grandissima maturità, al di là di come siamo arrivati ai gol. Siamo stati bravi a capire i momenti, a gestire la palla, a limitare i danni contro uno squadrone come lo Spezia che tra angoli e palle in area ci ha messo in apprensione”. Commenta così il successo sullo Spezia Giovanni Stroppa, l’allenatore della Cremonese che tiene viva la corsa al terzo posto. “Mi spiace per l’espulsione di Bianchetti, che ci ha visto soffrire più di quanto successo fin lì. Ho fatto una stupidaggine a farmi buttare fuori, non devo entrare in campo e lo ammetto. Mi complimento con la squadra, venire qui e giocare con questo spessore non è semplice. Era importante continuare nei risultati positivi, ora pensiamo al Pisa e a gestire. Poi penseremo ai playoff”.

Terzo posto ancora possibile, ma Stroppa non ci vuole pensare: “Non credo a niente perchè non dipende da noi, faremo di tutto nella nostra partita e poi vedremo. All’andata ho detto che lo Spezia fa tanto con poco, lo penso ma non è per niente un’offesa, non voglio offendere nessuno. E’ una grande qualità quella di gestire ogni palla che arriva in area, non sprecano mai nulla, non volevo far passare un messaggio negativo”.

