Tarros, si alza il sipario sui play-out. Al PalaSprint arriva la Gallaratese

Play-out al via per la Tarros. Domani, domenica 11 maggio, gara 1 con la Gallaratese al PalaSprint spezzino, con palla a due alle 18.00. Il primo turno dei play-out è composto da tre partite: si salva chi ne vince due, l’altra prosegue nella lotta per mantenere la categoria, la B interregionale. La formazione spezzina arriva a questa fase reduce da un ottimo girone dei play-in Out e dalla bella prestazione fornita nell’amichevole dei giorni scorsi contro la Pielle Livorno, consapevole tuttavia che ora si riparte da zero, senza nessun vantaggio derivante dal cammino fatto fin qui. “L’amichevole contro la Pielle ci ha dato un po’ di convinzione in più, abbiamo giocato con determinazione ed energia contro una squadra atleticamente e fisicamente molto prestante – dichiara coach Marco Mori -. E’ stata una bella partita, ma ora, ovviamente, conta poco. Conta, invece, che abbiamo lavorato bene queste due settimane. Arriviamo alla gara contro la Gallaratese consapevoli che tutto si resetta e si parte da zero: quello che abbiamo fatto finora conta sulla testa, ma bisogna di nuovo dimostrare tutto”. Così coach Mori sugli avversari: “Gallarate è una squadra ben allenata e che ha giocatori tecnici di livello anche superiore alla categoria”. Al coach fa eco il direttore sportivo Maurizio Caluri: “Stiamo bene, ci siamo allenati con grande intensità e veniamo da un’ottima amichevole. L’obiettivo, ovviamente, è chiudere la serie a nostro favore in due partite, senza rischiare. Ci proveremo con tutte le forze”.

