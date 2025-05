UCI Mountain Bike World Series a Pietra Ligure, Arboscello (PD): “Grande orgoglio ospitare un evento globale nel nostro territorio”

Pietra Ligure. “Questa mattina ho avuto il piacere di partecipare al VIP Race Tour organizzato in occasione della Finale Outdoor Region della UCI Mountain Bike World Series – Enduro World Cup, che si sta svolgendo a Pietra Ligure fino all’11 maggio – commenta il consigliere regionale Pd Liguria, Roberto Arboscello – Avere una manifestazione di rilevanza internazionale nel cuore della nostra Riviera rappresenta un motivo di grande orgoglio. Vedere Pietra Ligure trasformarsi ed essere cosi viva per accogliere atleti, famiglie e appassionati da tutto il mondo significa valorizzare i nostri borghi, il territorio e le sue enormi potenzialità nel settore dell’outdoor”.

E prosegue: “Lo sport, in questo caso la mountain bike, è una leva straordinaria non solo per promuovere stili di vita sani, ma anche per rafforzare un turismo sostenibile e destagionalizzato. La Liguria può e deve puntare con sempre maggiore convinzione sul turismo outdoor, anche investendo in infrastrutture adeguate: dai collegamenti ferroviari e stradali alla mobilità locale, fino all’ impiantistica sportiva”.

