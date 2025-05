Venerdì al Teatro della Rosa la premiazione del “Premio Pontremoli – Pier delle Vigne per gli studi medievistici”

Il Teatro della Rosa di Pontremoli ospita la premiazione della prima edizione del Premio Pontremoli – Pier delle Vigne per gli studi medievistici, organizzato dal Laboratorio Ipermediale Dantesco dell’Università di Pisa (LIDUP) e dal Comune di Pontremoli (MS). La premiazione si terrà venerdì 16 maggio 2025 dalle ore 15:00. “Il Premio ha lo scopo di valorizzare gli studi medievistici con particolare attenzione a quelli di ambito dantesco, premiando studiose e studiosi che si sono distinti per la loro produzione scientifica – si legge sul sito del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’ateneo pisano – . Per la prima edizione, la commissione, composta da membri proposti dal LIDUP, docenti presso il Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, e dal Comune di Pontremoli, ha attribuito i premi alla professoressa Lucia Battaglia Ricci, già docente presso l’Università di Pisa, alla dottoressa Anna Gabriella Chisena, ricercatrice presso l’Università di Bologna, e alla professoressa Eliana Maria Vecchi, presidente della sezione lunense dell’Istituto Internazionale di Studi liguri”.

