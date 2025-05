A Porto Venere, Fossamastra e Canaletto la seconda prepalio della stagione

È stata la borgata di Porto Venere a ospitare la seconda gara della stagione remiera. In acqua ben 11 equipaggi junior, 12 femminili e tutte e 13 le borgate senior. Un record assoluto, a conferma della crescente attenzione verso il Palio del Golfo numero 100.

Tra gli junior a imporsi è stata proprio la borgata di casa: Porto Venere, dopo il secondo posto ottenuto domenica scorsa, conquista il primo successo stagionale nella propria acque. Secondo posto per il Canaletto, all’esordio stagionale, mentre il Fezzano – campione in carica – chiude terzo. A bordo dell’armo vincente: Biagio Mori, Andrea Christian Pistone, Alberto Scali, Christopher Mammi, al timone Giacomo Piermatteo.

Nel femminile il successo va al Fossamastra, che riscatta il terzo posto della scorsa settimana e conquista meritatamente la medaglia d’oro. Secondo il Fezzano, terzo il Canaletto in una gara tirata fino all’ultimo colpo di remo. L’equipaggio del Fossamastra è formato da Giorgia Stella, Marta Vannini, Giulia Faggioni, Sara Borsetto, con Emma Borsi al timone.

Nella categoria senior si conferma il Canaletto, che dopo il successo casalingo nella prima gara stagionale, vince anche la seconda prepalio. La gara è stata molto combattuta e il podio conteso fino all’ultimo: secondo posto per Le Grazie, terzo per il Marola. A bordo del Canaletto: Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Cesare Pistarino, Francesco Landi, con Jacopo Fortini al timone.

Grazie ai risultati ottenuti in tutte le categorie, la combinata è andata alla borgata del Canaletto. Come da calendario, domenica prossima – 18 maggio – la stagione osserverà una pausa. Le gare riprenderanno domenica 25 maggio con la terza prepalio, organizzata dalla borgata del Tellaro.

