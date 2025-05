Aulla si fa bella, vota i mandala ricamati dalle nonne e dalle volontarie: nuova iniziativa dei commercianti

Nei prossimi giorni 200 hula hop, ricamati da laboriose nonnine e da volontarie delle associazioni, impreziosiranno il cielo di Via Veneto. Tradizionalmente, i mandala sono utilizzati per favorire calma interiore e pace spirituale. Spesso sono realizzati con sabbia colorata, in questo caso sono stati ricamati a mano con un lavoro certosino delle note nonnine aullesi iniziato a settembre. Ciascun cittadino potrà comprare simbolicamente un mandala e comporre una dedica che verrà appesa insieme al mandala scelto. Il ricavato verrà donato al Volto della Speranza.

Inoltre, con il coinvolgimento delle scuole aullesi, prenderà il via una lotteria a premi abbinata ai disegni degli alunni delle classi materne, elementari e medie.

Si potrà votare tra 14 disegni mandala che nei prossimi giorni verranno esposti nei negozi aderenti della città. I montepremi da 700, 500, 300, 200, 100, saranno in buoni spendibili nei negozi aullesi aderenti, mentre alle scuole verranno devoluti 1000 euro.

Le estrazioni e premiazioni avverranno il 30 maggio.

“Un grazie di cuore ai commercianti di Aulla per questa generosa iniziativa – dichiara il sindaco Roberto Valettini- dal grande valore sociale e solidale, oltreché importante per vivacizzare il tessuto economico urbano”.

