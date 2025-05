Doveva essere una splendida giornata di vacanza per una famiglia americana che questa mattina si trovava a Vernazza e aveva in programma di concedersi una bella escursione sul sentiero Verde Azzurro. Purtroppo però la madre, di appena di 56 anni e madre di due figli, è stata colta da un malore senza più riprendersi. I fatti risalgono alla tarda mattinata di oggi, non era ancora ora di pranzo, quando la famiglia si stava recando verso il sentiero. All’altezza di Via Ettore Vernazza, nel carruggio, la 56enne si è accasciata. Non c’è stata alcuna esitazione per far partire i soccorsi, che si sono destreggiati in mezzo alle decine di persone che affollavano già il borgo. I militi della Pubblica assistenza di Vernazza hanno cominciato subito le manovre rianimatorie, purtroppo però anche se il cuore per qualche istante il cuore ha ricominciato a battere, la donna non si è ripresa. Il resto della famiglia visibilmente provata è stata poi accompagnata in città.

L’articolo Cammina per il carruggio con la famiglia e si accascia: tragedia a Vernazza proviene da Città della Spezia.

