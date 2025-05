Genova. Un uomo di 30 anni è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito nella tarda mattinata di domenica in via San Bartolomeo della Certosa, nell’omonimo quartiere in Valpolcevera.

A lanciare l’allarme è stata una persona che avrebbe assistito alla scena da un balcone e ha chiamato i soccorsi.

» leggi tutto su www.genova24.it