Comunali Genova, il coordinamento dei romeni sostiene Piciocchi “nel segno del buon governo”

Genova. “Invito tutti i miei connazionali residenti a partecipare in massa all’appuntamento elettorale del 25-26 maggio, sostenendo la Lega e il progetto amministrativo del centrodestra rappresentato da Pietro Piciocchi, nel segno del buon governo, della continuità e della fiducia reciproca”. A lanciare l’appello in un comunicato stampa è Claudiu Stanasel, esponente del Coordinamento nazionale cittadini romeni in Italia (Cncri) e consigliere leghista del Comune di Prato.

“Negli ultimi anni Genova ha costruito un modello virtuoso di collaborazione con le comunità straniere residenti in città e la comunità romena ha avuto un ruolo da protagonista, integrandosi pienamente nel tessuto sociale, culturale ed economico del capoluogo ligure – spiega Stanasel -. Con oltre 6.200 residenti nel Comune e più di 9.100 nella Città Metropolitana, siamo la terza comunità straniera per numero di presenze. Tuttavia, più dei numeri, contano la partecipazione, l’impegno e il senso di responsabilità che abbiamo dimostrato nel tempo”.

