Comunali, il programma di Toscano (Dsp) per la sicurezza: “Servono ordinanze mirate e piani organici”

Genova. “In vista delle prossime elezioni amministrative, mettiamo al centro della nostra proposta politica un piano organico per una Genova più sicura, decorosa e vivibile”. Così Francesco Toscano ed Erica Martini, candidato sindaco e capolista di Democrazia Sovrana e Popolare alle prossime comunali, dettagliano il loro programma per la sicurezza in città.

“Partiamo da un dato di realtà innegabile: troppe aree della nostra città vivono una condizione crescente di degrado, con episodi quotidiani di microcriminalità, malamovida, furti, spaccio e vandalismi – spiegano -. La sicurezza urbana, oggi, non è più rinviabile. La situazione richiede un approccio integrato e concreto, che non si limiti alla repressione, ma intervenga sulle cause del degrado con strumenti di prevenzione, inclusione e controllo del territorio. Servono ordinanze mirate e piani operativi che tutelino la vivibilità dei quartieri. Il nostro programma parte da un’analisi attenta delle problematiche reali, che variano da zona a zona, e propone risposte efficaci basate sulla conoscenza diretta del territorio e sul coinvolgimento delle comunità locali”.

