Velature in transito per l’intera giornata, con qualche nube in più nell’entroterra di ponente al mattino. Rapida formazione di rovesci o temporali molto localizzati nelle ore centrali del giorno su Alpi e Appennino di levante, in altrettanto rapida risoluzione già nel corso del pomeriggio. Poche nubi sparse in serata: così la previsione di Arpal.

VENTI: a regime di brezza, con qualche rinforzo in più sui settori centrali nel pomeriggio

