Genoa, Vieira soddisfatto dopo il pari di Napoli: “Mostrato personalità e intensità, risultato meritato”

Napoli. Un ottimo Genoa frena la marcia del Napoli capolista. Al Maradona finisce 2-2 e non può che essere soddisfatto il tecnico rossoblù Patrick Vieira, artefice degli ultimi due terzi di un campionato che porta il Grifone a scavallare la quota simbolica dei 40 punti.

Il mister è stato intercettato nel post partita ai microfoni di DAZN e ha commentato così la prestazione: “Sono molto orgoglioso. Abbiamo mostrato personalità e intensità, proseguendo sulla strada degli ultimi mesi. Nonostante il gol preso abbiamo continuato a giocare e a cercare di recuperare la palla in avanti. Penso che il gol di Johan (Vazquez, ndr) sia meritato. Il nostro obiettivo era prendere dei punti. Con il Milan avevamo fatto bene ma non avevamo raccolto nulla. Oggi ci siamo riusciti e questo fa molto piacere a me e alla squadra”.

