Genoa Women promosso in Serie A, la squadra di Fossati corona l’impresa con un turno di anticipo

Genova. Con la vittoria per 0-1 sul campo dell’Orobica Bergamo il Genoa Women conquista la storica promozione in Serie A femminile, prima volta nella sua storia.

La squadra di mister Fossati raggiunge l’impresa con un turno di anticipo rispetto alla fine del campionato. Decisiva la rete di Bettalli in avvio di ripresa per i tre punti che permettono alle grifonesse di salire a quota 63 e blindare il terzo posto in classifica, valevole per la promozione diretta in massima serie. Quello di oggi è il ventesimo successo conquistato in 29 partite.

