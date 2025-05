Il Lions Club Vara Sud guida un ponte di solidarietà con l’Ucraina

Il Lions Club Vara Sud, Distretto 108 Ia2, si conferma protagonista di un importante progetto umanitario internazionale. Con una donazione iniziale di 1.000 euro, il Club ha finanziato la prima spedizione di 250 kg di generi alimentari destinati al Centro per bambini con bisogni educativi speciali di Smila, nella regione di Cherkasy (Ucraina). Il progetto, voluto ed organizzato dal Lions Federico Maffei insieme alla Lions Anastasia Sementzova, è stato reso possibile anche grazie alla collaborazione con Nataliya Koval, attivista umanitaria ucraina impegnata sul campo, e suo figlio Valentyn, volontario operativo nella logistica e nella consegna degli aiuti. La spedizione è stata effettuata con il supporto fondamentale della compagnia di trasporti Nova Poshta Umana.

Questa prima consegna rappresenta l’inizio di un piano più ampio, promosso direttamente dal Lions Club Vara Sud, che prevede almeno altre quattro spedizioni nei prossimi mesi, al fine di garantire una copertura alimentare stabile ai piccoli ospiti della struttura. “Il nostro Club ha scelto di esserci con azioni concrete, mettendo al centro la dignità e il benessere dei bambini. Smila è solo il primo passo”, dichiara Maurizio Cozzani, presidente del Lions Club Vara Sud. Un nuovo importante tassello di questo progetto si realizzerà dal 30 maggio al 6 giugno, quando quattro soci del Lions Club Vara Sud si recheranno a Kiev per consegnare direttamente, insieme ai soci del Lions Club Kiev, generi alimentari alle famiglie in stato di bisogno che vivono nei pressi delle linee del fronte. Gli aiuti provengono dalla colletta alimentare del 19 aprile 2025, organizzata dai Club Lions Vara Sud, Valle del Vara e Roverano, dal Leo Club Golfo della Spezia e dal Kiwanis Club La Spezia Lunigiana Storica, e grazie alla generosità della cittadinanza sono stati raccolti 600 kg di alimenti, a cui si aggiungeranno ulteriori beni acquistati direttamente in loco.

