Incidente mortale in via Buozzi, chi era Sara Marzolino: una giovane vita dedicata all’impegno sociale

Genova. Era una ragazza molto attiva nel sociale e nella galassia dei movimenti antifascisti Sara Marzolino, la 22enne di Reggio Emilia travolta e uccisa da un’auto domenica, alle prime luci dell’alba, mentre attraversava la strada con un’amica all’incrocio tra via Buozzi e via San Benedetto. Un impatto violentissimo che l’ha sbalzata a diversi metri di distanza, facendola sbattere contro un semaforo, senza lasciarle alcuno scampo.

Marzolino era impegnata in particolare con Lab AQ 16, un laboratorio sociale autogestito in stato di occupazione, nato negli anni del G8 di Genova e attivo “nelle battaglie contro la guerra globale, per la riappropriazione dei beni comuni svenduti dalla logica di governance bipartisan, vera responsabile della precarizzazione estrema delle nostre vite”.

