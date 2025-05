“La pace difficile” e i rapporti tra Russia ed Europa al centro dell’incontro con Giorgio Starace

Lunedì 12 maggio 2025, alle ore 17:00, presso la prestigiosa Sala Marmori della Camera di Commercio di La Spezia (Piazza Europa 15), si terrà la presentazione del libro “La pace difficile – Diari di un ambasciatore a Mosca” scritto da Giorgio Starace, diplomatico di lungo corso e già ambasciatore d’Italia in Russia.

Il volume, che affronta i delicati equilibri della diplomazia internazionale nel contesto delle tensioni tra Europa e Russia, si propone come una riflessione lucida e appassionata sul ruolo dell’Italia e della diplomazia in tempi di crisi globale.

A discutere con l’autore saranno presenti due importanti esponenti del panorama politico nazionale: la senatrice Stefania Pucciarelli e l’ex ministro Andrea Orlando. Il dibattito sarà introdotto da Marco Casarino, segretario della Camera di commercio Riviere di Liguria, mentre il coordinamento dell’incontro sarà affidato a Lorenzo Forcieri, presidente del movimento civico Avantinsieme, promotore dell’iniziativa.

L’evento si annuncia come un’occasione unica per approfondire, con voci autorevoli e dirette, la complessità dei rapporti internazionali contemporanei, e per comprendere meglio come la diplomazia lavori, spesso in silenzio, per costruire quella “pace difficile” a cui il titolo del libro fa riferimento.

