Lettere/ “Risposta ad un comunicato polemico del Comune”

Il coraggio non manca, bisogna ammetterlo, ma i cittadini di Rapallo, non hanno il prosciutto negli occhi, ci vedono benissimo e soprattutto hanno memoria . Con questa nota il Comune oltre ad una sterile e larvata polemica, inneggia all’inizio dei lavori in Piazza Cavour, ad iniziarsi da lunedì prossimo.

Altro colossale scivolone quando si legge nella strofa finale: “ L’Amministrazione lavora con spirito di servizio “ —e la frase polemica — “ Mentre altri preferiscono sollevare inutili e sterili polemiche, ma noi andiamo avanti “ .

Sullo spirito di servizio, non si può dire nulla, mentre sul lavoro, basta guardare la città in che condizioni si trova per rendersi conto che il termine “ lavoro “ è inappropriato, inopportuno e non riscontrabile nei fatti.

Evidentemente chi ha scritto questa nota, non conosce quello che pensano i cittadini di Rapallo, e quante proteste hanno espresso proprio sulla Piazza Cavour, dove sono state registrate delle cadute d’inciampo, anche con danni fisici alle persone.

E poi, la sintesi di una barzelletta tutta da ridere in quella scritta in fondo: #Rapallo #Piazza Cavour #Buonsenso # Lavoriamo per voi. Una nota da immortalare, da tramandare ai posteri, da redigere nei libri di storia.