Una domenica tranquilla scandita dal calore della famiglia è finita in tragedia a Monterosso dove l’ex sindaco Franco Cavallo, 68 anni, è deceduto. L’ex primo cittadino si trovava nella sua abitazione, a Fegina, con la moglie quando, attorno alle 13, ha improvvisamente accusato un malore. La donna non ha esitato a chiamare i soccorsi che in breve tempo sono riusciti a raggiungere la coppia. Le condizioni si sono rivelate serissime fin da subito. La Pubblica assistenza di Monterosso è arrivata con un mezzo e ha prestato le prime cure all’uomo cercando di stabilizzarlo. Sul posto sono arrivate anche Delta 3 del 118 e India 50. Tutti i soccorritori si sono impegnati lungamente nelle manovre rianimatorie e nel frattempo sono stati mobilitati anche i Vigili del fuoco e l’elicottero Drago, al quale due mezzi della Pubblica assistenza di Monterosso hanno dato supporto, in attesa delle forze dell’ordine. Era tutto predisposto per un trasferimento d’urgenza purtroppo non si è più ripreso. Sul posto è accorsa anche il resto della famiglia. Franco Cavallo amministrò il Comune di Monterosso al Mare dal 1990 al 1995 con il Partito democratico della sinistra.

L’articolo Malore fatale per l’ex sindaco di Monterosso Franco Cavallo: mobilitati uomini e mezzi per salvarlo proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com