Meteo, tempo variabile sulla Liguria: nuvole sparse e possibili temporali nel pomeriggio

Genova. Condizioni di spiccata variabilità sulla nostra regione nella giornata di domenica, con nuvolosità sparsa nelle aree interne legata a rovesci o temporali pomeridiani. Cieli più puliti in costa con ampie schiarite e clima mite. Ecco in dettaglio le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni. Previsioni meteo Genova e Liguria, domenica 11 maggio Cielo e fenomeni

Nuvolosità sparsa nelle aree interne a partire da metà mattinata con primi rovesci nelle ore centrali sui rilievi del Centro-Ponente e nel profondo entroterra di Levante. Pomeriggio con fenomeni anche a sfondo temporalesco sul comparto delle Alpi Liguri e diffusamente sull’arco appenninico con parziale interessamento dei versanti padani nel tardo pomeriggio. Cieli sereni o poco nuvolosi in costa con assenza di fenomeni per tutto il periodo.

Venti

A regime di brezza tra tarda nottata e prima mattinata dai quadranti settentrionali; In rotazione ai quadranti meridionali nel corso della mattinata con locali rinforzi sulle coste Imperiesi

Mari

Quasi calmi o calmi sui settori Centro-Orientali. Poco mossi a Ponente.

Temperature

In lieve aumento lungo la costa, specialmente nei valori massimi. Stazionarie nelle aree interne. Costa: minime tra 13 e 16 gradi, massime tra 18 e 23 gradi. Interno: minime tra 3 e 8 gradi, massime tra 14 e 18 gradi Previsioni meteo Genova e Liguria, lunedì 12 maggio

Cielo e fenomeni

Aumento sostanziale della nuvolosità in nottata su tutti i settori con possibili deboli piogge intermittenti sul Savonese costiero. Fenomeni in sviluppo nelle aree interne nel corso del pomeriggio, sottoforma di rovesci anche moderati; Cieli parzialmente nuvolosi sui settori costieri con possibili veloci rovesci localizzati, più probabili sul Centro-Ponente. Schiarite sull’estremo Levante entro sera.

Venti

Deboli o localmente moderati dai quadranti meridionali.

Mari

Generalmente poco mossi.

Temperature

In diminuzione, specie nei valori massimi, in costa. Stazionarie o in lieve diminuzione nell’entroterra.

