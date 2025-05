Non solo il piano su viale Fieschi, in estate investimenti al Ferdeghini e a Follo per uno Spezia che punta sulle infrastrutture

“Per quello che è il pensiero mio e del nostro gruppo di lavoro, che si sta trasferendo alla nuova proprietà, la crescita di una società sportiva e un club deve essere accompagnato anche dalla crescita delle sue strutture”. Parola di Andrea Gazzoli, l’amministratore delegato dello Spezia Calcio, che sin dai primi giorni del suo arrivo nella società spezzina ha lavorato alacremente per migliorare gli impianti del club. Non solo il capolavoro dello stadio Picco, oggi un vero e proprio gioiellino per la Serie B e per il calcio italiano, ora anche il centro sportivo di Follo e il Ferdeghini si preparano a nuovi investimenti.

“Sia per Follo, che è la casa della prima squadra tutti i giorni, che per il Ferdeghini è in piano di migliorare le strutture”, racconta l’AD a Città della Spezia. “Quest’estate al Ferdeghini verrà rifatto il manto del campo uno”. Un investimento di diverse centinaia di migliaia di euro, quello per il centro sportivo delle giovanili, in affitto dall’ex proprietario Gabriele Volpi e non di proprietà del club di via Melara, che ha ora l’obiettivo di ‘spostare‘ la squadra Primavera proprio al fianco della Prima Squadra di mister D’Angelo, a Follo.

