Buon giorno,

volevo segnalare che per accedere in auto in via Ricciardi da via XXIV Maggio esiste solo ed esclusivamente questo incrocio; oggi pomeriggio (ieri, ndr) mi sono accorto che è stato posizionato un divieto di accesso senza che sia stata modificata la viabilità, si evince dal posizionamento delle auto in sosta. Mi chiedo se è un errore o il cartello sia stato posizionato per futuri cambiamenti, ma in questo caso non dovrebbe essere coperto?

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com