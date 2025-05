Turisti, molti stranieri, attratti dal centro storico e dal lungomare di Rapallo con il castello restituito alla vista e sfondo di centinaia di selfie. Gradita la minicrociera in battello per Portofino (strapiena) e San Fruttuoso (a tappo). A Santa Margherita transito di pullman e ospiti che si recano a Portofino in bus o battello. In rada oltre le navi da crociera, in aumento i grandi yacht. Siamo a metà primavera, ma la stagione (meteo favorevole) è già iniziata.

» leggi tutto su www.levantenews.it