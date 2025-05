Recco: in 530 alla “mangialonga”, lungo sentieri mozzafiato e gastronomia doc

Si parte a scaglioni, dal nuovo lungomare di Recco. Giovani, bambini, meno giovani; qualcuno con il cane al guinzaglio. Tutti attrezzati per poter affrontare e godersi la marcia. La “mangialonga”, tradizionale manifestazione organizzata in primavera dalla Pro Loco recchese, è una iniziativa che propone una passeggiata lungo sentieri mozzafiato che portano alla scoperta di angoli suggestivi del Golfo Paradiso e specialità gastronomiche locali che per molti costituiscono una piacevole, gustosa sorpresa.

