Riva Trigoso: Pistacchi e Conte trovano la soluzione “Si iscriva la maggioranza”

Da Marco Conti, capogruppo di Fratelli d’Italia, e Diego Pistacchi, capogruppo di Sestriamo/Forza Italia

“Se Riva perdesse la prima elementare perché l’amministrazione fa l’offesa e pensa di essere più competente del Provveditore agli studi, saremmo davvero di fronte a un atto di presunzione e arroganza senza giustificazione. Ma avremmo la soluzione ideale per garantire la prima elementare: il livello dimostrato nella vicenda dalla politica locale, garantirebbe fin da subito molti iscritti al plesso con carenza di bambini.

Abbiamo sempre evitato di entrare nella polemica sul rischio di cancellazione della prima elementare di Riva. Non abbiamo strumentalizzato le giuste proteste dei genitori, né criticato le “non soluzioni” di volta in volta offerte dall’amministrazione comunale e per questo non abbiamo preso parte all’assemblea pubblica che si è tenuta alla biblioteca dove, da quanto risulta, è emersa l’assenza di concrete idee da parte del sindaco e della giunta che, come sempre, non chiedono neppure mai collaborazione.

Appreso dell’iniziativa della parlamentare Valentina Ghio e del consigliere comunale Claudio Muzio presso il Provveditore, abbiamo sperato che la stessa potesse portare a una soluzione positiva. Su simili argomenti è inutile dividersi con motivazioni ideologiche. Ci ha invece lasciato basiti la reazione del sindaco Solinas, offeso per tale iniziativa. Ma soprattutto ci preoccupa il fatto che dalle sue parole appare evidente come non intenda seguire le indicazioni suggerite dal Provveditore per arrivare a una soluzione, in quanto, a suo dire, qualcuno le avrebbe sconsigliate. Restiamo basiti, speriamo che si arrivi a capire che i bambini non possono pagare per l’orgoglio e la presunzione personale di qualcuno”.

