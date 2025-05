Riviera Film Festival, vince “Moon” della regista curda Ayub: ecco tutti i premiati della nona edizione

Sestri Levante. È l’austriaco Moon ad aggiudicarsi la nona edizione del Riviera International Film Festival: terzo lungometraggio della regista di origini curde Kurdwin Ayub, il film racconta la storia di tre sorelle appartenenti a una ricca famiglia giordana, isolate dal mondo esterno e poste sotto un regime di costante sorveglianza. Ma è anche la storia di Sarah, combattente di arti marziali, donna forte e indipendente, che per una ragione misteriosa viene assunta con il compito di allenare le tre ragazze.

La giuria, presieduta dall’attore britannico Rufus Sewell, ha poi premiato come miglior regista Akaki Popkhadze per il thriller In the name of blood, una coproduzione belga, francese e austriaca. A due film drammatici tedeschi i riconoscimenti per i migliori attori: Emma Drogunova di Vena e Carlo Krammling di No dogs allowed, risultato anche il film più votato dal pubblico per l’Audience Award.

