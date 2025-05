Sala gremita a Palazzo Ducale per Jonathan Safran Foer, vincitore del Premio Primo Levi

Genova. La sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale ha accolto con il tutto esaurito, in una calda giornata di sole, lo scrittore statunitense Jonathan Safran Foer, a Genova per ritirare il Premio Primo Levi 2025.

Ogni anno, questa è la manifestazione più importante del Centro culturale Primo Levi, come ha sottolineato il suo presidente Alberto Rizzerio, salutando la sala gremita: “È significativo il riconoscimento a Jonathan Safran Foer, che lega Primo Levi alle generazioni attuali. Foer esplora le conseguenze a lungo termine del dolore, l’ansia e la resilienza, la ricerca di una riconciliazione. Questo risuona con l’umanesimo profondo di Levi, la lotta per i diritti umani è una lotta per riconoscere la dignità per ogni essere vivente, animali compresi, tema con cui Safran Foer ha allargato lo sguardo della sua scrittura e della sua ricerca. Foer offre una bussola morale in un mondo alla deriva. In questo sforzo risiede la speranza per un futuro meno violento”, ha dichiarato Rizzerio presentando Foer. Poi gli ha consegnato il Premio Internazionale Primo Levi 2025.

