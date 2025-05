Skymetro, gli oppositori contro l’ex ministro Giovannini: “È stato fregato o è corresponsabile?”

Genova. Arriva la replica dell’associazione MobìGe alle parole dell’ex ministro Enrico Giovannini che venerdì scorso, a margine di un evento a Palazzo Ducale, ha preso le difese del progetto da lui finanziato nel 2022 e ha dichiarato che “le motivazioni che erano alla base della scelta dell’epoca erano molto solide“.

“I casi sono due – attacca l’associazione -. O all’epoca lui non ha letto niente e si è fidato dei proponenti (quindi è stato fregato) e questo dovrebbe dire, oppure sapeva e quindi è corresponsabile (e meno male che c’è il Consiglio superiore dei lavori pubblici) e quindi non sa neanche dove cominci uno sviluppo sostenibile. Non siamo nella testa del ministro e probabilmente ha preferito, comprensibilmente, difendere il proprio operato”.

