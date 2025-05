Solidarietà, doppio appuntamento per i soci del Lions Club Spotorno Noli Bergeggi-Vezzi Portio

Spotorno. La contemporaneità di due eventi ha indotto i soci del Lions del Golfo a dividersi per portare il loro contributo all’impegnativa giornata di services sanitari a beneficio della popolazione savonese insieme al Lions Savona Torretta e all’ASL 2 e alla commemorazione dell’affondamento del Transilvania a Bergeggi nell’ Area Verde di Punta Prodani.

“Il Presidente Luigi Fanelli dopo aver onorato con la sua presenza il lavoro svolto dai medici del club Grillo, Lugani e Tassinari coadiuvati da alcuni soci in Piazza Sisto IV a Savona non ha voluto mancare all’appuntamento bergeggino coadiuvato in questo caso da due soci d’eccezione la Sindaca Maria Nicoletta Rebagliati e l’Assessore Mauro Perria – si legge in una nota -.. Il 4 maggio 1917, il transatlantico Transylvania, termina il suo viaggio davanti alle coste di Bergeggi. Un fatto tragico, come tanti accaduti durante la prima guerra mondiale. Un fatto in gran parte taciuto a causa della censura imposta dalla guerra prima, dal regime fascista poi”.

