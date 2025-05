I militi della Croce Rossa di Sori, chiamati dai genitori, nella notte hanno prelevato da casa una ragazzina 15enne trasportandola al pronto soccorso del San Martino per una intossicazione etilica. La minorenne non è grave. Ad occuparsi del caso i carabinieri che cercano di capire chi ha spacciato alcol ad una minorenne. Se si trattasse di un locale, ma è solo un’ipotesi, il questore ne potrebbe in seguito disporre la chiusura a tempo determinato.

