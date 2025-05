Stop alcolici da asporto in città fino a dicembre, Raffaelli: “Chiederemo una commissione, non è stato coinvolto nemmeno l’assessore al Commercio”

Il consigliere del Partito democratico Marco Raffaelli interviene sull’ordinanza del Comune della Spezia che vieta l’alcol da asporto in diverse zone della città e valida fino al 31 dicembre del 2025. Un tema per il quale, l’esponente dell’opposizione annuncia la richiesta di una commissione consiliare: “Se non lo vuole fare Peracchini, saremo noi ad ascoltare le associazioni di categoria. A tal fine abbiamo già richiesto la convocazione della Commissione competente. Sempre che il Presidente della stessa si attivi per convocarla così da permetterci di svolgere il mandato che gli spezzini ci hanno assegnato”.

In una nota il consigliere di opposizione Raffaelli spiega: “Stiamo leggendo stupiti il pasticcio emerso intorno alla Delibera con cui Peracchini ha imposto un duplice divieto. Il primo riguarda la vendita di alcolici da asporto, da parte di esercizi di vicinato alimentari e misti del centro urbano, dalle ore 18 alle ore 6. Il secondo vieta la vendita qualsiasi bevanda, alcolica e non, in contenitori di vetro o metallo, da parte di tutte le tipologie di esercizio”.

“Ma com’è possibile emanare una delibera di un impatto così incisivo per gli esercizi commerciali del centro – aggiunge – e non fare un preventivo passaggio con i loro rappresentanti di categoria, così da capire se una tale iniziativa non possa trovare miglioramenti o accorgimenti, grazie all’ascolto ed al dialogo?

Com’è possibile prenderle in giro, scrivendo negli atti amministrativi che incontri di questo tipo sono stati compiuti, quando nella realtà non è così? Addirittura emerge che l’Assessore al Commercio, uomo di fiducia del sindaco, non è stato minimamente coinvolto”.

“Nell’amministrazione Peracchini la bocca parla senza che il cervello pensi – si legge ancora nella nota -, e la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra. Siamo alla tragicommedia, peccato però si stia parlando della gestione di amministrazioni pubbliche e dell’assunzione di decisioni che hanno risvolti seri sul lavoro delle imprese”.

