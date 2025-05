Una domenica finalmente da mare e quella gran voglia d’un tuffo che anticipa l’estate

Dallo scorso 1º maggio, con il regolare campionamento di stagione da parte di Arpal sulla balneazione dei vari tratti di costa della Liguria, ha preso via la stagione del mare. Ma l’incertezza del meteo che ha regalato una prima decade di mese piuttosto tormentata tra allerte, piogge significative e anomali alti e bassi nelle temperature, ha tardato la fame di bagni tipica di questo primissimo scorcio di stagione calda soprattutto da parte di chi al mare ha la fortuna di risiedervi o comunque non deve fare chilometri per raggiungerlo. E così è stato il secondo weekend del mese, quello che si avvia alla conclusione, a regalare i primi veri “pienoni” sulle spiagge della regione.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com