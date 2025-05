Ancora scontro tra Genoa e A-Cap: Blazquez fa partire una querela per diffamazione

Genova. Nuovo capitolo della guerra tra A-Cap e Genoa. La procura di Genova ha infatti aperto un’inchiesta per diffamazione per un video pubblicato sul social X in cui il legale di A-Cap a Siviglia Juan de Dios Crespo, dopo una assemblea a Siviglia, dà del traditore all’amministratore delegato del Genoa Andrès Blazquez.

Il fascicolo nasce dalla querela presentata dall’avvocato di Blazquez, Luca Ciurlo. Il filmato, secondo il legale dell’ad, “ha leso l’onore e il decoro” del manager. Il filmato ha avuto oltre 100 mila visualizzazioni ed è stato ripreso dalla stampa locale e specializzata. Il pubblico ministero Stefano Puppo ha iscritto il fascicolo a modello 21, con indagati, e avviato le procedure per la rogatoria in Spagna per fare eleggere domicilio a Dios Crespo.

