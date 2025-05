Apoteosi alassina, Andrea Di Mari segna il gol Promozione: “Emozione unica, è bello vincere a casa”

Andora. La partita contro l’Ospedaletti è stata molto insidiosa per la Baia Alassio Auxilium. Gli orange hanno creato diversi grattacapi ai gialloneri, però capaci di tenere la testa lucida e rimanere compatti per tutta la durata della partita. In mezzo la rete decisiva, quella messa a segno da un ragazzo di Alassio che il giallonero lo conosce sin da bambino. Ancora una volta decisivo, con il suo quattordicesimo gol stagionale, ecco Andrea Di Mari.

“Emozione unica, è stato stupendo e forse non ci crediamo ancora – ha dichiarato al temine della gara -. Credo che ce lo siamo meritati perché dal 6 agosto siamo sul campo a farci il mazzo e quindi ce lo meritiamo. È stata sofferta, perché la verità è questa, ma si può dire che siamo stati più bravi perché alla fine abbiamo fatto più gol noi”.

