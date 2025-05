Aromatica, anche sabato eventi di prestigio

Diano Marina. Molto pubblico sin dal mattino per la prima giornata di Aromatica, la rassegna dedicata alle erbe aromatiche e alle eccellenze enogastronomiche della Liguria che prosegue sabato e domenica a Diano Marina. L’evento trasforma il centro pedonale di Diano Marina in un vivace palcoscenico di sapori, profumi e cultura, con un programma ricco di attività per tutti i gusti.

Gli stand dei produttori apriranno alle ore 9:30, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire, degustare e acquistare prodotti tipici liguri, dall’olio extra vergine alle olive in salamoia, dai vini raffinati alle specialità gastronomiche.

