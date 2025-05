Cairese salva in Serie D, il presidente Fabio Boveri: “Bravi ma ora basta patimenti: creiamo società forte se no perdiamo anni di vita”

Abbandonare l’Eccellenza e consolidarsi in Serie D. Obiettivo raggiunto per la Cairese del presidente Fabio Boveri anche se in entrambe le stagioni non tutto è andato come sperato e se l’anno scorso sono serviti i playoff per salire di categoria quest’anno è stato necessario passare per la tagliola dei playout per mantenere la categoria. Il presidente, passato indenne da una retrocessione che avrebbe rispedito il club al punto di partenza come categoria, gioisce e guarda al futuro con l’intenzione di migliorare sia i gialloblù sia il Novara, il club di Serie C di cui è presidente da quest’anno.

“Pensavamo di arrivare prima alla salvezza ma purtroppo non è andata così – commenta Boveri a margine della vittoria 2 a 0 sul Chieri -. I ragazzi quando è ora sanno reagire e hanno gli attributi. Come società abbiamo tribolato un po’ perché non è facile adattarsi subito alla Serie D. Dobbiamo creare una società forte per ottenere la salvezza prima dei playout. Altrimenti perdiamo degli anni di vita“.

