Calciomercato, si parte dagli allenatori: Girgenti spunta anche per il Pietra Ligure, tra i papabili dello Speranza c’è Pisano

Anche quest’anno il calciomercato dei dilettanti inizia con il proverbiale valzer delle panchine. Se in Serie D il Vado ha ieri sera tolto qualsiasi velo, che già di fatto non esisteva, sull’arrivo di Giorgio Roselli in panchina, nelle categorie inferiori si prospettano diverse novità.

Due Davide potrebbero incrociare le loro strade nel viaggio verso le rispettive nuove destinazioni. Davide Girgenti sarebbe tra le idee del Pietra Ligure, per l’ex Speranza anche un sondaggio dell’Albissole, con il club ceramista che avrebbe vagliato anche Alessi (insieme a Monteforte ancora?) e Cattardico. L’inverso potrebbe farlo Davide Pisano, i cui risultati eccellenti con l’Under21 pietrese hanno attirato le attenzioni proprio dello Speranza, che sembra ancora intenzionato a puntare su un allenatore giovane e con idee.

» leggi tutto su www.ivg.it