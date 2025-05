Code in farmacia per “chiarire” i due euro, Federfarma: “Non è sulle prenotazioni sanitarie ma su un eventuale pagamento del ticket”

Tanti cittadini in farmacia per capire fino in fondo in cosa consistesse il pagamento dei due euro per all’erogazione di un servizio, come previsto da una recente legge regionale. In questi giorni non sono mancati i botta e risposta tra Davide Natale, consigliere di minoranza del Partito democratico e l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò. La situazione si è riversata sulle farmacie e molte attività a partire da oggi, 12 maggio, hanno esposto anche dei cartelli per cercare di spiegare che nulla è dovuto sulle prestazioni sanitarie.

Più di un cittadino perplesso e scontento ha deciso di rivolgersi alla farmacia di fiducia per avere comunque dei chiarimenti.Per questo motivo, arriva anche una spiegazione da parte di Federfarma Liguria e dalla sua presidente Elisabetta Borachia. “Le prenotazioni Cup rimangono completamente esenti e gratuite tutti i cittadini, come avvenuto fino ad ora – spiega la presidente -. Per quanto riguarda la riscossione del ticket relativo alle prestazioni sanitarie, il cittadino ha ora diverse opzioni di pagamento: può utilizzare la modalità online, oppure recarsi negli esercizi che hanno il servizio Pago Pa (il sistema che utilizza il Qr code). Tuttavia, se il pagamento del ticket avviene presso gli sportelli dell’Asl nulla è dovuto oltre al ticket della prestazione, sarà necessario partecipare con un costo di 2 euro per il servizio di pagamento”.

“È importante ricordare che esistono categorie di cittadini esenti dal pagamento del ticket – ha aggiunto -, sia per motivi di patologia sia per reddito, oltre a tutte le combinazioni relative ai casi di invalidità. Pertanto, il pagamento di 2 euro alla farmacia è da intendersi come un costo per il servizio di pagamento del ticket, e non per la prenotazione sanitaria in sé. Al momento della prenotazione, il sistema indica chiaramente se è prevista una quota di partecipazione alla prestazione”.

