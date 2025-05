Depositi chimici, Colnaghi contro Piciocchi: “Si arrampica sugli specchi, Bucci voleva Sampierdarena”

Genova. Dura replica di Michele Colnaghi, presidente uscente del Municipio Centro Ovest e candidato al secondo mandato, al vicesindaco reggente Pietro Piciocchi che oggi ha aperto all’ipotesi di una collocazione alternativa a Ponte Somalia per i depositi chimici costieri di Multedo.

“Non deve essere facile per Piciocchi arrampicarsi sugli specchi tirati a lucido dall’ex sindaco Bucci – attacca Colnaghi -. sui depositi chimici, il facente funzione ha certamente il suo bel da fare a cambiare la versione che tutti conosciamo molto bene sia per le dichiarazioni dello stesso Bucci alla stampa sia per l’intercettazione del 21 novembre 2021 nella quale era chiaro dove Bucci, parlando con il rappresentante del Comune di Genova in porto Giorgio Carozzi, volesse portare i depositi chimici. E cioè solo a San Pier d’Arena. Ce lo ricordiamo solo noi cosa diceva l’ex sindaco di Genova? La cosa doveva andare liscia in comitato. Somalia, Somalia, si raccomandava Bucci”.

