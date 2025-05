Gherardo Colombo dialoga con gli studenti del Pacinotti

Mercoledì 14 maggio dalle ore 10 alle ore 12, presso l’auditorium del Liceo Scientifico Pacinotti della Spezia, si terrà l’ultimo appuntamento del progetto “Una Costituzione capace di… futuro”, organizzato dall’Associazione Culturale Mediterraneo, dall’associazione Sulle Regole, dal Forum Disuguaglianze Diversità e dallo stesso Liceo.

Interverrà Gherardo Colombo, che si concentrerà con le classi quinte sulle parole “Democrazia, partecipazione e libertà”. L’impianto complessivo della Costituzione italiana – sostiene Colombo – è costruito intorno al riconoscimento di valore e dignità della persona, e la democrazia è quindi il sistema di governo indirizzato a realizzare la società a opportunità pari e libertà analoghe. Perché questo funzioni occorre che le persone ne siano consapevoli e conoscano per davvero cosa sia la democrazia e quali i suoi strumenti. Il popolo, il complesso delle persone che lo compone, per governare, dunque – ricorda Colombo – ha l’onere di impegnarsi. Quanto più l’impegno è diffuso, tanto più la democrazia è effettiva. La democrazia distribuisce tra tutti, infatti, la facoltà di decidere, e cioè la libertà. Non basta, per essere liberi, che manchino costrizione o condizionamento – precisa Colombo – bisogna che di scegliere si sia capaci. La scelta è generatrice di dubbio, ansia e insicurezza e per questo esiste una tendenza a fuggire dalla libertà per rifugiarsi nell’arbitrio o nella sottomissione. La scuola – conclude Colombo – è il luogo in cui è necessario educare alla libertà e non all’obbedienza. Un percorso assai complesso e faticoso, ma indispensabile affinché la democrazia possa esercitarsi sostanzialmente.

Gherardo Colombo ha condotto e collaborato da magistrato a inchieste divenute celebri, tra cui la scoperta della Loggia P2 e Mani Pulite. Nel 2007 si dimette dalla magistratura e nel 2010 fonda l’associazione Sulle Regole per dedicarsi a incontri formativi nelle scuole, dialogando negli anni con migliaia di ragazzi sui temi della Costituzione, della giustizia e del rispetto delle regole. Tra i suoi saggi si ricordano: “Il vizio della memoria”, “Sulle Regole”, “Democrazia e Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società”.

