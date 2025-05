Gianni Pastorino (Lista Orlando): “La tassa da 2 euro per prenotare in farmacia è inaccettabile”

Genova. “La chiamano ‘modesto contributo’, ma è una vera e propria tassa – l’ennesima – a carico delle cittadine e dei cittadini. Due euro per prenotare visite ed esami in farmacia, anche per prestazioni sanitarie effettuate dal pubblico e magari esenti per le patologie richieste: questa è la visione del centrodestra ligure che continua a smontare pezzo dopo pezzo il principio di sanità universale e accessibile”.

Lo dichiara il consigliere regionale Gianni Pastorino, commentando la nuova misura annunciata dalla Giunta Bucci che introduce una commissione di due euro per le prenotazioni CUP effettuate in farmacia per tutte le cittadine e i cittadini che pagano il ticket.

