In Fondazione Carispezia proseguono gli appuntamenti con “I Curacari si fanno in quattro”

La Spezia, 12 maggio 2025 – Nell’ambito del progetto “I Curacari si fanno in quattro”, promosso da A.M.A.S. – Associazione Malattia di Alzheimer Spezzina con il sostegno di Fondazione Carispezia, il patrocinio del Comune della Spezia, di ASL5 Liguria e di AIP – Associazione Italiana Psicogeriatria, proseguono gli appuntamenti gratuiti rivolti a familiari e caregiver di persone affette da Alzheimer. L’iniziativa, aperta al pubblico e a ingresso libero, nasce con l’obiettivo di fornire strumenti pratici, informazioni e momenti di confronto a chi si prende cura quotidianamente dei propri cari, spesso in solitudine e in condizioni di forte stress emotivo.

Il secondo incontro del ciclo è in programma mercoledì 14 maggio 2025 alle ore 17.30, presso le sale al pianoterra di Fondazione Carispezia (via D. Chiodo 36, La Spezia), e sarà dedicato al tema “A chi rivolgersi: dai servizi di supporto esistenti sul territorio all’amministrazione di sostegno”. Interverranno Claudia Di Bernardo, geriatra e Direttore del Distretto Sociosanitario 18 ASL5, ed Emanuela Dall’Ara, avvocato e amministratore di sostegno, per offrire una panoramica dei servizi a disposizione sul territorio e delle possibilità di tutela giuridica per le persone con demenza. Presenta Barbara Duranti, presidente di A.M.A.S.

In contemporanea all’incontro, per facilitare la partecipazione dei familiari, saranno attivi laboratori paralleli per le persone affette da Alzheimer, a cura di operatori e volontari A.M.A.S., presso Accademia La Spezia (via Vanicella 12, La Spezia). Le attività sono pensate per stimolare e garantire benessere in un ambiente protetto. La prenotazione ai laboratori è obbligatoria: alzheimerspezia@libero.it | 327 6245113.

Il ciclo “I Curacari si fanno in quattro” proseguirà con altri due appuntamenti il mercoledì 21 e mercoledì 28 maggio. Il programma completo è disponibile su www.fondazionecarispezia.it.

L’articolo In Fondazione Carispezia proseguono gli appuntamenti con “I Curacari si fanno in quattro” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com