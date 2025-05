L’Istituto Italiano di Tecnologia sul podio delle selezioni genovesi di FameLab 2025

Carlotta Spattini e Anna Shabalova, entrambe ricercatrici presso Istituto Italiano di Tecnologia – IIT, sono le vincitrici della selezione genovese di FameLab, la competizione di divulgazione scientifica internazionale.

L’evento finale si è svolto ieri sera mercoledì 7 maggio, al teatro del centro storico genovese LaClaque e ha visto affrontarsi giovani ricercatori e ricercatrici che dovevano presentare un argomento in modo chiaro e coinvolgente in soli 3 minuti, senza l’ausilio di immagini o video, ma potendosi aiutare solo piccoli oggetti, sfruttando tutto il proprio talento comunicativo per trasmettere il fascino della scienza e della ricerca.

