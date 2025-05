Loano. Giovedì 15 maggio a Loano si celebra la festa in onore di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori.

Alle 20.30 presso la parrocchia di San Giovanni Battista si terrà la messa con benedizione dei “mazzi”, cioè le primizie dei campi offerte dagli agricoltori loanesi. Successivamente prenderà il via la tradizionale processione, organizzata come di consueto dal Comitato di Sant’Isidoro in collaborazione con la parrocchia.

