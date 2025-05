Palpeggia una collega di lavoro in ascensore: condannato a un anno e sei mesi

Genova. Un 40enne genovese è stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione con rito abbreviato per violenza sessuale nei confronti di una collega di lavoro. La ragazza, 23 anni, lo aveva denunciato dopo che l’uomo mentre si trovavano in ascensore all’interno di una struttura assistenziale dove entrambi lavoravano, prima le aveva preso la testa per cercare di avvicinarla alle sue parti intime, poi, una volta usciti dall’ascensore, le aveva toccato il seno.

La ragazza lo aveva respinto con ben due schiaffi. Poi si era rivolta ai dirigenti della struttura. Ed era scattata la denuncia attraverso il centro antiviolenza Mascherona e l’avvocata Nadia Calafato.

