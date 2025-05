Podestà: “Grave carenza di operatori socio sanitari in Asl 5: servono assunzioni immediate”

L’organizzazione sindacale Fials denuncia ancora una volta e con forza la situazione ormai insostenibile dell’organico degli operatori sociosanitari (Oss) presente in Asl 5.

“Da anni si continua a parlare di assunzioni e di rafforzamento del personale, ma a oggi i fatti restano pochi e insufficienti. Il personale è allo stremo, i turni massacranti, i carichi di lavoro insostenibili e la qualità dei servizi ai cittadini è carente. Esiste la graduatoria Rossomando ancora attiva, predisposta appositamente per l’internalizzazione degli Oss ex Coopsevice, che resta colpevolmente inutilizzata. E’ inaccettabile che mentre il fabbisogno di personale è evidente, le procedure di assunzione subiscano rallentamenti e rinvii ingiustificabili”, tuona Alessandro Podestà, segretario provinciale Fials.

“E’ doveroso ricordare che in data 27 marzo si è tenuto un incontro ufficiale presso Regione Liguria presente l’assessore alla sanità Massimo Niccolò, il quale si era pubblicamente impegnato ad intercedere presso la direzione di Asl 5 e il direttore generale Paolo Cavagnaro affinché la graduatoria potesse essere finalmente scorsa. Tuttavia, a oggi questo impegno non è stato mantenuto: si è assistito a un’inversione di rotta che ha disatteso le promesse fatte, lasciando ancora una volta i lavoratori e i cittadini senza risposte. A peggiorare ulteriormente la situazione – prosegue Podestà – visto il numero insufficiente di personale Oss, l’impossibilità di copertura dei turni notturni praticamente in tutti i servizi e in tutti i reparti degli ospedali di Asl 5. Questa grave carenza determina anche il fenomeno del demansionamento, costringendo il personale infermieristico a svolgere mansioni che non competono al proprio profilo professionale. Una situazione che genera disservizi, mette a rischio la sicurezza delle cure e mortifica la professionalità di tutti gli operatori coinvolti”.

