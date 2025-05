Da Andrea Carannante. Capogruppo Libera Rapallo – Unione Popolare

In un momento storico in cui la questione abitativa assume un’importanza sempre più centrale per la nostra comunità, il sottoscritto Andrea Carannante, capogruppo di Libera Rapallo – Unione Popolare, ha depositato un’interrogazione urgente rivolta al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale per fare piena luce sulla situazione delle case popolari presenti sul territorio comunale.

» leggi tutto su www.levantenews.it