Regione, misura a favore dell’agricoltura biologica: Cia Liguria chiede modifica del bando

Liguria. Nel corso di una seduta speciale del Tavolo Verde dedicata alla applicazione della cosiddetta SRA 29 – misure a sostegno dell’ agricoltura biologica – sono emerse diverse criticità che per Cia Liguria rendono difficilmente fruibile la misura.

“Abbiamo segnalato – spiega Stefano Roggerone, presidente di Cia Liguria – la presenza di errori nell’applicazione di quanto contenuto nel PSP – Piano Strategico Pac – (con riferimento alla SAU – Superficie Agricola Utilizzata – e una UBA – Unità di Bestiame Adulto – non coerente) e pertanto proposto alla Regione di valutare l’ipotesi di annullare il bando in essere, predisporre una proposta di modifica alla scheda di intervento del PSP da trasmettere a Bruxelles, ed emanare un nuovo bando che, in attesa dell’approvazione da parte della Commissione, preveda già le modifiche da noi richieste, per altro condivise da tutte le organizzazioni agricole”.

» leggi tutto su www.ivg.it