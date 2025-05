Sabato scorso ad Aulla la presentazione del Cineclub Lunigiana Aps

Riceviamo da Cineclub Lunigiana Aps

Con una partecipazione numerosa e appassionata, si è tenuta sabato 10 maggio presso l’Auditorium San Caprasio di Aulla la presentazione ufficiale del Cineclub Lunigiana APS, nuova associazione dedicata alla promozione della

cultura cinematografica nel territorio lunigianese. L’evento inaugurale ha superato ogni aspettativa, registrando la presenza di tanti cittadini, appassionati e curiosi, desiderosi di prendere parte a questo progetto culturale innovativo e condiviso.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’amministrazione comunale di Aulla, presente all’evento e attivamente coinvolta nel sostenere l’iniziativa. Il sindaco ha pubblicamente espresso il proprio apprezzamento per la nascita del

Cineclub e ha annunciato che, non appena completati i lavori di ristrutturazione, all’associazione verrà assegnata una sede presso Palazzo Centurione, un gesto che conferma la volontà di investire concretamente nella crescita culturale della comunità.

Tra i momenti più significativi della giornata, il “salotto cinematografico” curato dal regista e filmmaker Alessio Ciancianaini, fondatore della scuola Overlook Filmmaking Labs. In un’ora densa di stimoli, Ciancianaini ha accompagnato il pubblico in un viaggio nella storia del linguaggio audiovisivo, dai Lumière alle piattaforme digitali, offrendo spunti preziosi su come evolve il modo di raccontare per immagini.

Durante l’incontro è stato presentato il Consiglio Direttivo che guiderà l’associazione e le sue attività:

• Presidente: Fabio Ravioli

• Vice Presidenti: Silvia Scaletta e Massimiliano Centofanti

• Segretario: Jurij Bonini

• Vice Segretario: Valeria Ciciriello

• Tesoriere: Paolo Coppelli

• Vice Tesoriere e Addetto ai rapporti con le istituzioni: Achille Fiorentini

• Pubbliche Relazioni: Katia Pecini

Il Cineclub Lunigiana ha illustrato le principali linee di attività già in cantiere: proiezioni, dibattiti, incontri con autori, corsi e workshop formativi, gite culturali e collaborazioni con scuole e realtà locali. Ampio spazio è stato dato anche alla campagna di tesseramento, che prevede vantaggi esclusivi per i soci, tra cui sconti sugli eventi e convenzioni con partner del territorio. Il pomeriggio si è concluso in un clima di entusiasmo e partecipazione, con l’auspicio condiviso che il Cineclub possa diventare un punto di riferimento stabile per la cultura e il cinema in Lunigiana.

(Cineclub Lunigiana Aps)

